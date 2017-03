Amnesty International rozpoczęło kampanię "#NIEnawiść"

Dyrektorka Amnesty International Polska Draginja Nadażdin.

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

"Słowa to czyny. Hejt to tylko początek” – to hasło rozpoczętej we wtorek przez Amnesty International kampanii przeciwko mowie nienawiści i przestępstwom nienawiści pt. "#NIEnawiść".