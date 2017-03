Łódź: Zamalowywali obraźliwe napisy na murach

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Kolorowa Tolerancja" to organizowana co roku 21 marca w Łodzi kampania przeciwko ksenofobii, antysemityzmowi i wandalizmowi. Najważniejszym punktem wydarzeń edukacyjnych jest zamalowywanie przez młodzież i władze Łodzi obraźliwych i wulgarnych napisów na murach.

"To szczytna akcja, która uświadamia nam wszystkim, że każdy przejaw agresji w stosunku do osób innych wyznań czy innego koloru skóry należy piętnować. Każdy z nas się różni, więc nigdy nie wiadomo, kto z nas stanie się obiektem ataku agresji i trzeba z nią walczyć na każdym kroku" – powiedziała prezydent Łodzi, która wspólnie z uczniami zamalowywała napisy na murach kamienic w śródmieściu.

Dodała, że coraz większa fala słownej agresji przetacza się przez media elektroniczne, ale wciąż widoczna jest ona również w postaci wulgarnych napisów w przestrzeni miejskiej.

"Marzy mi się, żeby one wszystkie stąd zniknęły, bo niestety po części stają się źródłem nauki dla nieświadomych niczego dzieci. To jest nasza przestrzeń i nie pozwalajmy zawładnąć jej tym, którzy nie mają nic ciekawego do powiedzenia, poza tymi obraźliwymi i budzącymi negatywne emocje inwektywami" – zaznaczyła prezydent Zdanowska.

Hasłem tegorocznej akcji jest "Wielokulturowa kolorowa". Jak tłumaczyła inicjatorka Kolorowej Tolerancji i dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Joanna Podolska, ma ono zwrócić uwagę na coraz większą liczbę obcokrajowców mieszkających w Łodzi.

"Na samym Uniwersytecie Łódzkim studiuje 2,5 tys. osób z różnych krajów. W ramach akcji wyjdziemy z flagami ich państw na ulicę Piotrkowską, żeby pokazać, że jesteśmy wielokulturowi. Otwarci na osoby innej narodowości, wyznania, koloru skóry, orientacji i przeciwni nietolerancji, rasizmowi, ksenofobii" – podkreśliła.

Przed marszem młodzież szkolna odwiedziła świątynie czterech religii: Archikatedrę Łódzką, Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Św. Mateusza, Synagogę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Cerkiew św. Aleksandra Newskiego. Uczniowie mogli porozmawiać z duchownymi każdej z nich.

Podolska przypomniała, że pierwsza edycja Kolorowej Tolerancji w Łodzi odbyła się w 2000 r. z inicjatywy lokalnych dziennikarzy i samorządowców. Od tamtej pory przerodziła się ona w akcję edukacyjną skierowaną do uczniów.

"Obraźliwe napisy zamalowujemy z młodzieżą symbolicznie, ale chcemy tym zwrócić uwagę, żeby inni na takie akty wandalizmu reagowali. By zwracali na nie uwagę gospodarze domów i właściciele posesji czy świadkowie wandalizmu" – wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że w ciągu kolejnych lat zmieniała się treść napisów. Wcześniej dominowały treści o charakterze antysemickim, a obecnie - jak mówiła - coraz częściej pojawiają się napisy obrażające imigrantów, islamistów i homoseksualistów.