Chiny: Dzieci stratowały się w szkole. Dwoje nie żyje

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Do tragicznego wypadku doszło, gdy podczas przerwy uczniowie kierowali się do toalet. Nie są znane szczegóły. Lokalne władze poinformowały, że rozpoczęto śledztwo w tej sprawie. Ranne dzieci trafiły do szpitala.

Poprzednie podobne incydenty w chińskich szkołach wiązano z przepełnieniem i nieodpowiednio zaprojektowanymi oraz wybudowanymi budynkami. Inne problemy z bezpieczeństwem dotyczyły instalacji wykonanych ze szkodliwych substancji, z których unosiły się niebezpieczne dla zdrowia dzieci opary.

W 2013 roku czworo uczniów zostało stratowanych na śmierć, gdy w liceum w prowincji Hubei (Hupej) wybuchła panika po zawaleniu się jednej ze ścian.

Najkrwawszy wybuch paniki w Chinach w ostatnich latach miał miejsce 1 stycznia 2015 roku, gdy 36 osób zginęło na bulwarze w Szanghaju podczas noworocznych zabaw.