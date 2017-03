Włoch na utrzymaniu rodziców do 38. urodzin?

W 2004 roku przeciętny dwudziestolatek we Włoszech potrzebował 10 lat, by zapewnić sobie autonomię. W 2020 roku zabierze mu to 18 lat, a w 2030 roku – 28 lat. W tym ostatnim przypadku oznacza to, że Włosi dorastać będą faktycznie tuż przed 50. rokiem życia - wskazano w raporcie fundacji Visentini, zaprezentowanym na jednej z prywatnych uczelni w Rzymie.

W dokumencie "Luka generacyjna, między konfliktami i solidarnością" wskazano, że pod względem "sprawiedliwości międzypokoleniowej" Włochy zajmują przedostatnie miejsce w Europie wyprzedzając jedynie Grecję.

W analizie zauważa się, że aby zredukować istniejące obecnie różnice w szansach między pokoleniami należy przemodelować system podatkowy.

Według tej propozycji trzeba by wprowadzić dodatkowy "podatek solidarnościowy" dla starszych pokoleń.

To nie tylko obowiązek etyczny, ale także socjalny i ekonomiczny wobec młodszych generacji - twierdzą autorzy dokumentu.