Warszawa: Weekend utrudnień w ruchu

Warszawski ratusz podał, że w sobotę w stolicy ma się odbyć kilka zgromadzeń publicznych.

O godz. 12 z Placu Na Rozdrożu wyruszy Marsz dla Europy pod hasłem: "Kocham Cię, Europo!"; uczestnicy przejdą Al. Ujazdowskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na pl. Zamkowy.

Także o godz. 12 przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się manifestacja "frankowiczów"; uczestnicy mają przemaszerować ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyska przed Ministerstwo Finansów, następnie na pl. Powstańców Warszawy przed siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego.

Na 12.30 zaplanowano marsz z okazji święta Narodowego Białorusinów (Dzień Ogłoszenia Niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej, Dzień Wolności). Marsz zacznie się od pomnika T. Kościuszki (Pl. Żelaznej Bramy), ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem i Krakowskim przedmieściem do pomnika Adama Mickiewicza, gdzie odbędzie się wiec.

Niedziela: Półmaraton Warszawski

Półmaraton Warszawski zaplanowano w niedzielę, w godzinach 10–14, start i meta biegu znajdą się na pl. Teatralnym. Jednak ze względu na montaż sceny już od piątku do końca niedzieli plac Teatralny będzie wyłączony z ruchu i parkowania. Ponadto od soboty, od godz. 12 do niedzieli, do godz. 18. w niedzielę zamknięte dla ruchu i parkowania będą ulice Senatorska (na odcinku od ul. Moliera do Wierzbowej), Wierzbowa i gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Uczestnicy biegu wystartują o godz. 10 z ul. Senatorskiej. Trasa prowadzi ulicami: Senatorska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Gagarina, Podchorążych, Łazienki Królewskie, Agrykola, Myśliwiecka, Rozbrat, Ludna, Solec, Tamka.

Na drugą stronę Wisły biegacze dostaną się przez Most Świętokrzyski i następnie przemierzą Wybrzeże Szczecińskie, ulice: Sokola, Zamoyskiego, Jagiellońska, Okrzei, Wybrzeże Helskie, Ratuszowa, Namysłowska, Starzyńskiego.

Na lewy brzeg Wisły wrócą przez most Gdański i do mety pozostanie im pokonanie ul. Słomińskiego, Międzyparkowej, Konwiktorskiej, Bonifraterskiej, pl. Krasińskich, Miodowej i Senatorskiej.

Jak zapowiada miasto, kolejne ulice na trasie biegu będą sukcesywnie zamykane i otwierane wraz z przemieszczaniem się uczestników biegu.

Specjalna infolinia

W niedzielę od godziny 8.30 w Komendzie Stołecznej Policji uruchomiona zostanie specjalna infolinia w związku z półmaratonem. Pod numerem telefonu (22) 603 80 38 każdy będzie mógł się dowiedzieć o bieżących utrudnieniach w mieście.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl, a szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej - na stronie www.ztm.waw.pl.