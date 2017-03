Wielka Brytania: Biznesmen nie chce wynajmować mieszkań jedzącym curry

Jeden z biznesmenów działających na brytyjskim rynku nieruchomości, Fergus Wilson, zakazał wynajmowania należących do niego mieszkań "kolorowym ludziom" z powodu towarzyszącego im zapachu curry.