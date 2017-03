Imigranci zanieczyścili puszki Coca-Coli?

W zeszłym tygodniu rozlewnia Coca-Coli w Lisburn musiała wstrzymać pracę, gdy pojemniki z puszkami, które przybyły z Niemiec, zatkały maszyny. Pracownicy odkryli, że część puszek była wypełniona prawdopodobnie ludzkimi odchodami.

- To było absolutnie straszne. Musieliśmy wyłączyć maszyny na 15 godzin, by je wyczyścić - powiedział pracownik firmy, cytowany przez Belfast Telegraph. - To było niezwykłe, gdyż zazwyczaj puszki przyjeżdżają do nas z innych miejsc w Wielkiej Brytanii, a tym razem przyjechały do nas z Niemiec - dodaje.

- Słyszałem plotki, że biedni imigranci, którzy podróżują nielegalnie na Wyspy w ciężarówkach, mogli w akcie desperacji z braku toalet użyć puszek zamiast WC - twierdzi świadek irlandzkiej gazety.

Pracownik wyjaśnił, że puszki trafiają do Irlandii bez wierzchu, napełniane są napojem, po czym zamykane trafiają do sprzedaży w całej Irlandii Północnej. Zanieczyszczone puszki nie trafiły na rynek - zaznaczył jednak rzecznik prasowy firmy.