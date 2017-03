Australia: Rząd apeluje, by nie dopuszczać dzieci, które nie są szczepione do żłobków i przedszkoli

Premier Malcolm Turnbull skierował już w tej sprawie pismo do lokalnych władz, wzywając je do podjęcia działań w tym zakresie.

W niektórych australijskich stanach dzieci, które nie zostały zaszczepione nie mają już dostępu do placówek opiekuńczych, ale premier Australii chce ujednolicenia przepisów w tym zakresie w całym kraju.

Turnbull podkreśla, że w ostatnim czasie statystyki dotyczące szczepień poprawiły się (to efekt m.in. wejścia w życie polityki "nie kłujesz, nie płacimy" zgodnie z którą rodzice odmawiający szczepienia dzieci tracą dostęp do świadczeń przyznawanych na dziecko), ale "wiele jest jeszcze do zrobienia".

Teraz Turnbull chce rozszerzenia tej polityki. "Nie kłujesz, nie płacimy, nie ma zabawy" - pisze (ang. "No jab, no pay, no play"). Jak podkreśla premier działania te mają doprowadzić do tego, by wszystkie dzieci w Australii były zaszczepione.

Ze statystyk wynika, że jedynie 5 proc. dzieci w Australii nie zostało zaszczepionych.

Jednocześnie jednak co trzeci rodzic ma wątpliwości odnośnie szczepionek, a co dziesiąty uważa, że zaszczepienie dziecka może doprowadzić do autyzmu.