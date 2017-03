Indie: Święto kolorów obchodzą hindusi i muzułmanie

"Holi jest najfajniejszym świętem!" - wykrzykuje 12-letni Mohammad wysypując różową sproszkowaną farbę na głowę kolegi. Sam jest umorusany od stóp do głów. Jego biała kurta, luźna koszula sięgająca niemal kostek, stała się już mozaiką różnokolorowych plam.

- To się nie wypierze! Mama będzie miała problem - Kareem z uśmiechem przygląda się synowi, który z bandą chłopców szaleje w bocznej uliczce dochodzącej do ulicy Gandhiego w Ahmedabadzie, we wschodnich Indiach. - Jest Holi, więc niech się bawi - dodaje.

Nad ulicą unosi się chmura czerwonego, zielonego i żółtego pyłu. Co chwilę młodzież i dzieci wyrzucają w górę kolorowy proszek, z okien i dachów leje się woda. Chłopcy gonią dziewczyny, by wysmarować im twarze farbą.

Jednak na twarzy Kareema brak kolorów, a jego biała kurta lśni czystością. - Po pierwsze jestem starszy, mam 38 lat, po drugie, nie bawię się raczej w Holi - tłumaczy. Kareem prowadzi obwoźną garkuchnię w okolicy meczetu Dżamma Masdżid i sam jest muzułmaninem. - Niektórzy mułłowie mówią, że zabawa w Holi jest haram, niezgodna z islamem, ale inni mówią, że to nic złego - tłumaczy, gładząc się po długiej brodzie. - Każdy robi, co uważa, mój syn bawi się z innymi dziećmi z okolicy, również hindusami - dodaje.

W teorii Holi, obchodzone w Indiach między styczniem a marcem, jest hinduistycznym świętem. Symbolizuje triumf dobra nad złem i przyjście wiosny. W nocy przed Holi rozpalane są ogniska, w których palona jest Holika, siostra demona Prahlada, wyznawcy Wisznu. Według legendy Holika próbowała spalić Prahlada, ale plan się nie udał: Holika zginęła w płomieniach, a Prahlad przeżył.

Z kolei wyznawcy Kriszny, który jest awatarem (wcieleniem boga) Wisznu, wierzą, że młody bóg o ciemnoniebieskiej twarzy wysmarował kolorami ukochaną Radhę. Kriszna obawiał się, czy pasterka o jasnej karnacji pokocha kogoś o tak dziwnej twarzy i chciał ją upodobnić do siebie. Dla hindusów Holi stało się więc również świętem miłości.

- Rzeczywiście święto jest haram, ale chyba każdy w nie się kiedyś bawił - przyznaje Usmanbhai Qureshi, jeden z liderów społeczności muzułmańskiej w starym Ahmedabadzie. - Tyle złego stało się między hindusami i muzułmanami w przeszłości, że jeśli podczas Holi będziemy się razem bawić, to może coś się zmieni na lepsze - dodaje.

Qureshi przypomina pogromy z 2002 roku w Gudźaracie w zachodnich Indiach, kiedy zginęło według różnych szacunków między tysiącem a dwoma tysiącami muzułmanów. Masakra miała być odpowiedzią na spalenie wagonu z 59 hinduskimi pielgrzymami.

- Kiedyś nikt by nie pytał, czy muzułmanie bawią się z hindusami w Holi. Teraz każdy jest bardziej ostrożny, szczególnie w Ahemdabadzie i chyba mniej muzułmanów bierze w tym udział - tłumaczy.

Co więcej Usmanbhai zwraca uwagę, że podczas Holi kobiety i dziewczyny nie są bezpieczne. - Młodzież pije alkohol i bhang - zauważa. Bhang jest mlecznym napojem zmieszanym z marihuaną lub haszyszem i podczas święta policja czasami przymyka oczy na jego spożycie. Inaczej jest z alkoholem - w Gudźaracie panuje prohibicja i nawet podczas Holi nie ma niego przyzwolenia. - Nawet hinduscy rodzice zakazują swoim córkom zabawy w Holi na ulicy. Pijani chłopcy napadają i obmacują dziewczyny - dodaje.

- Co innego w domach lub z przyjaciółmi - uważa Vijay Ramchandani, historyk z Ahmedabadu. - Ale to problem całych Indii, nie tylko Gudźaratu. Za to w Ahmedabadzie mamy piękną tradycję ustawiania żywych piramid! - dodaje.

Ramchandani tłumaczy, że młodzi ludzie próbują w ten sposób zdobyć dzban z lassi, napojem przyrządzonym z jogurtu, zawieszony wysoko nad głowami tłumu. - W tym czasie dziewczyny obrzucają chłopców kolorami, żeby utrudnić zadanie - dodaje.