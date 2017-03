Niemcy: Szef Związku Nauczycieli wzywa do „powstania rodziców”

Błędna jest, jego zdaniem, tendencja odchodzenia w kolejnych klasach od ocen, na rzecz pisemnych opinii o uczniu. Kraus argumentuje, że opinie te często są sformułowane w sposób tak zawiły, iż rodzice pytają, jakiej ocenie odpowiada opinia ich dziecka. Uważa też, że niektóre pisemne opinie „wyrządzają o wiele większą krzywdę niż ocena niedostateczna”.

Jego zdaniem błędem jest odchodzenie w kolejnych krajach związkowych od pozostawiania na drugi rok w tej samej klasie tych, którzy nie opanowali programu. Od nauczycieli Kraus żąda, by uważniej analizowali, dlaczego dzieci nie radzą sobie w szkole. Twierdzi, że pozostanie na drugi rok w tej samej klasie nie może być stygmatem i że dla wielu dzieci jest to pomocne.

Sprzeciwia się też „pedagogice rozpieszczania”, która stawia dzieciom za małe wymagania. - Im niżej wisi poprzeczka w szkole, tym trudniej przychodzi dziś młodym ludziom pokonywanie przeszkód w późniejszym życiu – uważa.

Kraus ma też zastrzeżenia do rosnącej liczny maturzystów. - Kiedy wszyscy mają maturę, to nikt już nie ma matury – twierdzi. Ostrzega, że Niemcom grozi nadmiar absolwentów „przy gigantycznym braku fachowców”. Wskazuje, że w kraju jest obecnie ok. 330 zawodów objętych szkoleniem zawodowym i 17 tysięcy kierunków studiów.

Wymaga to, zdaniem Krausa, radykalnych reform. Szef Związku Nauczycieli uważa, że wielką rolę mają tu do odegrania rodzice. - Gdyby wszyscy rodzice się połączyli, byliby oświatowo-polityczną siłą, której nie mógłby pominąć żaden rząd i żadna partia – uznał Kraus.