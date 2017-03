Białoruś: Opozycjonista skazany na 15 dób aresztu

Jeden z liderów Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, Paweł Siewiaryniec, został w poniedziałek skazany na 15 dób aresztu administracyjnego za udział w niedzielnym proteście w Orszy, na wschodzie Białorusi, przeciwko dekretowi o pasożytnictwie.