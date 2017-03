Rada Kobiet w Arabii Saudyjskiej. Bez kobiet

Brak kobiet podczas spotkania zauważyli internauci. Na Twitterze pytali, czy jest to satyra lub komedia.

Powstanie Rady Kobiet miało zmyć opinię mówiącą o Arabii Saudyjskiej jako państwie, które jest opresyjne wobec kobiet. Spotkanie prowadził książę Faisal bin Mishal bin Saud. Przewodniczącej księżniczki Abir bint Salmy nie było w tym czasie na spotkaniu. Do komunikowania się z mężczyznami kobiety wykorzystały telekonferencję.

Książę przypomniał, że czuje odpowiedzialność za tworzenie nowych możliwości dla kobiet.

Zagraniczne media podkreślają, że próba poprawy wizerunku Arabii Saudyjskiej zupełnie się nie powiodła. Kobiety nadal napotyka wiele ograniczeń. Nadal nie mogą prowadzić samochodów. Prawa wyborcze kobiety otrzymały dopiero w 2015 roku.

Satire? Comedy? No. This is actually happening: The very first meeting of the first "Girls Council" in Saudi Arabia... with ZERO girls. pic.twitter.com/MPmHsr9FCO