Hiszpania: Milion osób wyemigrowało od początku kryzysu w 2009 roku

Foto: By Pazit Polak (Flickr) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Od rozpoczęcia kryzysu gospodarczego w 2009 r. z Hiszpanii wyjechał prawie milion obywateli. Zdecydowaną ich większość stanowią osoby, które nie urodziły się w tym kraju - wynika z ogłoszonych w środę danych.