"Chcemy powrotu Obamy" - McDonald's do Trumpa na Twitterze

"Donaldzie Trumpie, jesteś w rzeczywistości obrzydliwą namiastką prezydenta, chcielibyśmy, aby Barack Obama wrócił. I jeszcze masz małe dłonie" - tweet o takiej treści pojawił się na oficjalnym koncie McDonald's ok. 9:16 rano (czasu lokalnego).

Uwaga o małych dłoniach do nawiązanie do spięcia między Donaldem Trumpem a Markiem Rubio w czasie kampanii wyborczej - Rubio stwierdził, że Trump - jak na tak wysokiego człowieka - ma małe dłonie.

Po usunięciu tweeta McDonald's poinformował, że jego konto padło ofiarą ataku, ale obecnie jest już odpowiednio zabezpieczone.

Na razie nie jest jasne kto umieścił tweeta atakującego Trumpa.





McDonald's later said its account was "compromised" but has been secured.



The tweet was published at 9:16 a.m. and pinned to the top of the McDonald's (MCD) Twitter account page, before it was deleted about 20 minutes later.



It's unclear who sent the tweet slamming Trump, but about an hour later, McDonald's tweeted: "Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this."

mcdonald's trump tweet



McDonald's spokeswoman Becca Hary confirmed that tweet's veracity, sending the same statement to CNNTech via email.

McDonald's poinformował, że obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie - informuje CNN.