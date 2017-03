Finlandia: Poczta będzie dostarczać piwo

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Posti zawarła porozumienie z koncernem alkoholowym Sinebrychoff na mocy którego poczta zajmie się dystrybucją produktów tej firmy w całym kraju. Poczta zapewnia, że nie wpłynie to na realizowanie przez jej pracowników swoich podstawowych obowiązków.

Pracownicy poczty mają nie tylko dowozić napoje do sklepów, ale również umieszczać je na półkach i dbać o to, by puste butelki i puszki po napojach firmy Sinebrychoff były zwracane lub poddawane recyklingowi.

Umowa ma na celu zwiększenie efektywności pracy Posti - dziś ciężarówki przewożące listy i paczki są zazwyczaj pełne zaledwie w połowie.

Posti już wcześniej rozpoczęła dostarczanie posiłków dla seniorów. Firma uruchomiła też pilotażowy program dostarczania jedzenia do domu w pięciu regionach Finlandii.

Posti zatrudnia obecnie ponad 800 kierowców zajmujących się transportem dostarczanych przez nią przesyłek.