Nowy zapis rozmowy potwierdza: zlekceważono informacje o katastrofie w Abruzji

W sobotę, gdy minęły dwa miesiące od tej tragedii, krewni ofiar i uczestnicy akcji ratunkowej oraz przedstawiciele miejscowych władz spotkali się koło ruin hotelu Rigopiano w masywie Gran Sasso.

Do mediów dotarł pełny zapis telefonicznej rozmowy, jaką przeprowadził właściciel restauracji z Abruzji, który dowiedział się o lawinie od swego kucharza, który był w hotelu z rodziną i ocalał dlatego, że wyszedł na chwilę z budynku, gdy runęły tony śniegu. Doszło do tego po południu, kilka godzin po kolejnym trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech. Hotel był całkowicie odcięty od świata z powodu kilkumetrowych zasp.

Otrzymawszy informację o tym co się stało, restaurator Quintino Marcella zadzwonił do sztabu kryzysowego w prefekturze, czyli władzach prowincji Pescara.

Tam, jak wynika z zapisu udostępnionego na stronach gazet, odsyłany był od jednego rozmówcy do drugiego. Ostatecznie został połączony z urzędniczką, która nie uwierzyła w informację o katastrofie i powiedziała, że "od rana" krąży pogłoska o tym, jakoby zawalił się hotel Rigopiano. "Nic nie runęło, wszyscy są cali i zdrowi" - mówiła urzędniczka. Dodała, że ma jedynie informacje o tym, że zawaliła się stajnia w innej miejscowości.

Gdy restaurator nalegał prosząc o interwencję, przedstawicielka sztabu kryzysowego, stwierdziła: "Kretynów nie brakuje". Potem odłożyła słuchawkę.

Media przypominają, że pomoc do górskiego hotelu wysłano z półtoragodzinnym opóźnieniem, bo nikt nie dawał wiary w to, co się stało. Postępowanie w sprawie okoliczności skierowania pomocy prowadzi prokuratura.

W sobotnie popołudnie z pobliskiej miejscowości Farindola w kierunku ruin Rigopiano wyruszył marsz z pochodniami. Udział wzięło w nim 1500 osób. Byli burmistrzowie miejscowości, z których pochodziło 29 ofiar katastrofy, a także ich rodziny, przedstawiciele miejscowego Kościoła.

W czasie uroczystości przy rumowisku mówiono, że to, co się stało, można porównać do katastrofy statku Costa Concordia u brzegów wyspy Giglio w Toskanii w styczniu 2012 roku. Zginęły wtedy 32 osoby.