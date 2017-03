Władze Madrytu zarekwirowały autobus z hasłem "Chłopcy mają penisy"

Boy Scouts of America otwiera się na transpłciowe dzieci

Autobus pojawił się na ulicach Madrytu na początku tygodnia. W kolejnych tygodniach miał jeździć po ulicach innych hiszpańskich miast w ramach kampanii wymierzonej w osoby transpłciowe.

Oprócz wymienionego na wstępie hasła, na autobusie pojawił się również napis: "Jeśli urodziłeś się mężczyzną, jesteś mężczyzną. Jeśli jesteś kobietą, będziesz kobietą".

To odpowiedź na kampanię zorganizowaną wcześniej przez organizację Chrysalis, reprezentującą środowiska LGBT. Celem tamtej akcji było zwrócenie uwagi na problem identyfikacji płciowej u niektórych dzieci. Chrysalis przygotowała plakaty z hasłami "Są dziewczynki, które mają penisy i chłopcy z waginami". Hazte Oir bezskutecznie starała się o zakazanie ekspozycji tych plakatów.

"Naszym celem jest potępianie przepisów o indoktrynacji seksualnej, które przyjęły niektóre regiony Hiszpanii w ramach promowania seksualnej różnorodności pomiędzy niepełnoletnimi, co zagraża prawu do edukacji, prawu rodziców do wychowania dzieci (zgodnie ze swoimi przekonaniami" - w ten sposób Hazte Oir tłumaczyła zorganizowaną przez siebie akcję.

Autobus miał promować wydaną przez grupę broszurę "Czy wiesz, czego chcą uczyć twoje dziecko w szkole?", której autorzy ostrzegają rodziców przed indoktrynacją dzieci w kwestiach seksualności. Na okładce broszury widać dwoje dzieci unoszących ręce do góry w nazistowskim pozdrowieniu. Dzieci stoją przed tęczową flagą (symbol środowisk LGBT).

Pojawienie się autobusu sprowokowało jednak organizację Arcopoli reprezentującą środowiska LGBT. Zaalarmowana przez nią rada miasta Madrytu podjęła decyzję o zarekwirowaniu autobusu, ze względu na złamanie przepisów, które zabraniają umieszczania reklam na pojazdach innych, niż miejskie. Jednocześnie prokuratura bada, czy organizacja Hazte Oir nie złamała przepisów dotyczących zakazu stosowania mowy nienawiści.