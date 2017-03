Ranczo Michaela Jacksona na sprzedaż za 67 mln dolarów

Neverland, ranczo należące niegdyś do króla popu Michaela Jacksona, wystawiono na sprzedaż. Cena wywoławcza to 67 milionów dolarów - podała w czwartek agencja Associated Press.