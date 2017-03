Duchowny z Wenezueli: Oznaczajmy resztki jedzenia wyrzucane do śmieci, pomóżmy ludziom zachować godność

Foto: Twitter

Ojciec Jose Palmar, duchowny pozostający w jawnej opozycji do rządzącej Wenezuelą administracji prezydenta Nicolasa Maduro zaapelował w mediach społecznościowych, by mieszkańcy Wenezueli "oznaczali worki ze śmieciami", tak, aby osoby szukające jedzenia wśród śmieci mogli robić to "z godnością".