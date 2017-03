Włochy: 23 szpitale odmówiły legalnej aborcji

Foto: 123RF

41-letnia Włoszka z Padwy odwiedziła 23 szpitali chcąc dokonać legalnej we Włoszech do 12 tygodnia ciąży aborcji. We wszystkim odmówiono jej przeprowadzenia tego zabiegu - pisze włoska prasa.