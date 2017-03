Ocalą konie od rzeźnickiego noża

Rozpoczynające się w poniedziałek "Wstępy" w Skaryszewie koło Radomia to jedne z największych i najbardziej znanych targów końskich w Europie. Organizuje się je nieprzerwanie od 1432 roku.

"Dziś to targi rzeźników. Z raportów organizacji broniących praw zwierząt wynika, że niemal wszystkie konie ze Skaryszewa jadą do europejskich, głównie włoskich, rzeźni. Działacze fundacji Tara od lat alarmują, że zwierzęta transportowane są w skandalicznych warunkach, tuż po zakupie ładowane do ciężarówek i wywożone z Polski" – relacjonuje gazeta.

W tym roku fundacja Tara zorganizowała zbiórkę na wykup wszystkich koni ze Skaryszewa, a może być ich około siedmiuset. Do niedzieli na koncie Tary było 320 tys. zł, co pozwoli na zakup około dwustu zwierząt. "Do tego należy doliczyć środki przekazane przez facebookową grupę +Bazarek na wykup koni ze Skaryszewa+. Właśnie poinformowała, że zebrali ponad 76 tys. zł (...) Żeby uratować wszystkie zwierzęta przed rzeźnickim nożem, potrzeba miliona złotych" – czytamy w artykule.

Celem fundacji Tara jest zmiana prawa. "Chcemy innego statusu konia. Nie powinien być zwierzęciem gospodarskim, czyli takim, które w każdej chwili każdy może wywieźć na rzeź, ale zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi. Od zarania dziejów konie są naszymi towarzyszami, częścią historii. Zasługują na taki sam status jak pies czy kot" – tłumaczy założycielka organizacji Scarlett Szyłogalis.

Tegoroczne Wstępy zaczną się w poniedziałek nad ranem. Oficjalnie o godz. 5, ale naprawdę handel zwykle rozpoczyna ok. godz. 2-3. Do wczesnego popołudnia większość koni będzie już sprzedana – pisze "Gazeta Wyborcza".