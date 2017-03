Teksas: Kontrowersyjna propozycja przepisów ws. narodzin dziecka z wadami wrodzonymi

Zwolennicy nowego prawa twierdzą, że jest one potrzebne, by chronić lekarzy przed pozwami za "złe narodziny", a także by chronić prawa osób niepełnosprawnych.

- Nowe prawo będzie jasnym sygnałem, że w Teksasie nie wierzymy, że życie samo w sobie może być postrzegane jako coś, za co należy się rodzicom odszkodowanie - powiedział członek teksańskiego Senatu Brandon Creighton (Partia Republikańska), autor propozycji nowego przepisu.

Przepisy były już przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji spraw stanowych w Senacie Teksasu.

Przeciwnicy nowego rozwiązania twierdzą, że lekarze będą mogli swobodnie kłamać odnośnie stanu płodu jeśli będą obawiać się, iż rodzice, znając prawdę, zdecydują się na aborcję.

- Ta propozycja daje personelowi medycznemu szansę narzucania kobiecie swoich przekonań religijnych poprzez ukrywanie informacji odnośnie stanu płodu - mówi Margaret Johnson, reprezentująca Ligę Kobiet Wyborców z Teksasu.