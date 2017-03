300 uchodźców z USA objęto śledztwem antyterrorystycznym

Foto: AFP

Ok. 300 osób, które wjechały do USA mając status uchodźców, jest obecnie objętych antyterrorystycznym śledztwem FBI - poinformował prokurator generalny USA Jeff Sessions. Zdaniem agencji AFP ma to usprawiedliwić nowy dekret imigracyjny prezydenta Donalda Trumpa.