Strajk Kobiet w Warszawie: "Nie ma kompromisu w kwestii praw kobiet"

Foto: PAP/ Jacek Turczyk

"Stop przemocy wobec kobiet", "No women, no kraj", "W kwestii praw kobiet nie ma i nie będzie żadnego kompromisu" – to niektóre hasła, z jakimi przeszli w środę ulicami Warszawy uczestnicy manifestacji związanej z Międzynarodowym Strajkiem Kobiet.