Hiszpanie oburzeni przepisem na tortillę

Zgodnie z przepisem umieszczonym na Twitterze przez konto @BuzzfeedTastyy przy robieniu "hiszpańskiej tortilli" należy użyć m.in. czosnku, czerwonego pieprzu, cebuli i chorizo - obok tradycyjnie wykorzystywanych do przygotowania tej potrawy (w Hiszpanii to rodzaj omletu, a nie placka jak w Meksyku) jajek i ziemniaków.

Przepis w takiej wersji nie spodobał się internautom, którzy dali temu wyraz na Twitterze:

Na "nieortodoksyjny" przepis zareagowało nawet oficjalne konto Hiszpanii na Twitterze, które przypomniało jak naprawdę robi się "hiszpańską tortillę":

