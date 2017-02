Zbiórka pieniędzy na telewizję i portal stowarzyszenia "Marsz Niepodległości"

Media w Sejmie: o co ta awantura

#RZECZoPOLITYCE Godzic: Brak informacji to dezinformacja

"Marsz Niepodległości to największa inicjatywa patriotyczna, która daje podstawę i jest zaledwie pierwszym krokiem do budowania wielu ambitnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest przygotowywany przez nas od kilku miesięcy projekt niezależnych mediów będących alternatywą dla głównego nurtu. Swego rodzaju holding skupiający szeroką scenę patriotyczną według bogatego, stworzonego przez nas scenariusza. To dopiero początek, gdyż własne medium jest ogromnym wyzwaniem. Jednak na przykładzie manifestacji 11 listopada wiemy, że wspólnymi siłami - również dzięki Wam - osiągniemy wyznaczone cele" - czytamy na stronie zbiórki.

Stowarzyszenie potrzebuje na ten cel 156 tysięcy złotych. 16 tysięcy złotych ma kosztować budowa i wdrożenie portalu internetowego. 39 tysięcy złotych wyniesie adaptacja lokalu na potrzeby studia, 19 tysięcy złotych wyposażenie redakcji, a 82 tysiące złotych wyposażenie studia i oprogramowanie.

"Masz dość tych samych twarzy w mediach? Serwowany przez telewizje głównego nurtu przekaz realizuje interes zachodnich lobbystów, a prezentowane treści przedstawiają bardzo niski poziom. Czas na alternatywę! Czas, aby Polacy mieli swoje, wyrażające ich rację stanu media!" - zachęcają organizatorzy zbiórki.

Na stronie zbiórki przedstawiono również wykresy zaufania do mediów w naszym kraju oraz narodowość kapitału mediów w Polsce.

Zbiórka potrwa jest 47 dni. Do tej pory zebrano ponad 13 tysięcy złotych.