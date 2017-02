Włochy: 120 par złożyło obietnicę zawarcia małżeństwa przy grobie św. Walentego

Jak co roku Święto Obietnicy odbywa się w niedzielę tuż przed 14 lutego, czyli rocznicą śmierci świętego Walentego, biskupa i męczennika.

Niektórzy narzeczeni, którzy złożyli sobie przyrzeczenie miłości, przybyli do Terni z dziećmi - zauważyły włoskie media.

- Miłości trzeba strzec, chronić ją i wzbogacać dzień po dniu, ucząc się poznawać się nawzajem, przyjmować różnice charakterów i gustów oraz przekształcać nieporozumienia i niezadowolenie w okazje do rozwijania uczucia - mówił biskup Piemontese podczas ceremonii.

Zwracając się do narzeczonych biskup podkreślił, że obecnie społeczeństwo nie gwarantuje młodym ludziom warunków do tego, by "tworzyli związek totalny, definitywny, stabilny i na zawsze".

- My jako Kościół jesteśmy tu po to, by wspierać wasze plany i postanowienia - zapewnił hierarcha.