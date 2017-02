Pakistan: Sądowy zakaz walentynek

Decyzja sądu zapadła na wniosek obywatela, który poskarżył się, że "pod przykrywką święta miłości promuje się w gruncie rzeczy niemoralność, nagość i nieprzyzwoitość, co jest sprzeczne z naszymi bogatymi tradycjami i wartościami".

W orzeczeniu życzliwie przyjętym przez partie islamistyczne sąd wezwał media wszelkiego rodzaju do powstrzymania się od promocji walentynek, które przypadają we wtorek 14 lutego.

AFP zauważa, że nie przeszkodziło to stołecznym restauracjom nadal wysyłać SMS-y informujące o walentynkowych promocjach dla dwojga, nawet po publikacji zakazu.

Choć wśród młodzieży walentynki zyskują popularność, dla wielu Pakistańczyków są one świętem złego gustu właściwego kulturze zachodniej. W ubiegłym roku prezydent Pakistanu Mamnoon Hussain wzywał obywateli do powstrzymania się od świętowania walentynek, podkreślając, że nie mają one nic wspólnego z pakistańską kulturą.