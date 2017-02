Świat świętuje Walentynki

Przypadające na 14-ego lutego Walentynki, czyli dzień zakochanych, to okazja do obdarowania swoich najbliższych upominkiem lub przypomnienia o swoich uczuciach. Choć huczne obchody Walentynek znamy przede wszystkim z amerykańskich filmów, święto to zobaczyć można już na całym świecie. Zobacz jak świat świętuje Walentynki.