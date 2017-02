Sondaż: Węgrzy ufają uczelniom, wojsku, policji

Placówkom nauczania wyższego ufa 83 proc. Węgrów, a dwie trzecie (66 proc.) – placówkom oświaty publicznej.

Zaufanie budzą też wojsko (79 proc.), policja (77 proc.), Trybunał Konstytucyjny (64 proc.) i sądy (63 proc.). Większość (60 proc.) zapytanych ufa również Kościołom.

Ponadto większość respondentów (56 proc.) zadeklarowała zaufanie do węgierskich organizacji pozarządowych, przy czym NGO finansowane przez zagraniczne siły polityczne i gospodarcze cieszą się zaufaniem tylko 29 proc. ankietowanych.

Mniej niż połowa respondentów (45 proc.) ufa parlamentowi, a 42 proc. – węgierskim mediom.

W sondażu zapytano też o zaufanie do organizacji międzynarodowych. Większość (69 proc.) zadeklarowała zaufanie do NATO i ONZ, do Unii Europejskiej zaś – 62 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-10 lutego na próbie 1000 osób.