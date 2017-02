Narciarski Memoriał Marii Kaczyńskiej z prezydentem Dudą

„Dziękuję, że prezydentową Marię Kaczyńską upamiętnia się tutaj w Rabce właśnie w ten sposób, poprzez wydarzenie sportowe, w którym biorą udział, co dla mnie najważniejsze, dzieci. Przyjeżdżają tu również politycy, żeby pokazać, że życie składa się nie tylko z polityki i pamiętają" - podkreślił.

Prezydent zauważył, że wydarzenie to zaczyna mieć rodzinny charakter. „Bardzo dziękuję, że poprzez wydarzenie sportowe, zjazdy narciarskie, Rabka pamięta o pani prezydentowej. Maria Kaczyńska uwielbiała jeździć na nartach. Są nawet zachowane jej zdjęcia na rabczańskich stokach, kiedy razem ze swoimi koleżankami stoi na jednej z gór podziwiając panoramę Rabki i przygotowując się do zjazdu. Cieszę się ogromnie, że o niej pamiętamy oraz cieszę się, że mogłem razem z państwem uczestniczyć w tym wydarzeniu, wspominając wspaniałą Pierwszą Damą” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent na zakończenie imprezy wręczy medale zwycięzcom slalomu.

Andrzej Duda po raz pierwszy brał udział w Memoriale Marii Kaczyńskiej jeszcze jako kandydat na prezydenta. W tym roku podobnie jak w ubiegłym, zjechał na nartach na stoku Polaczkówka, ale nie brał udział w zawodach.

Narciarski Memoriał Marii Kaczyńskiej otworzył w środę wiceminister sportu Jarosław Stawiarski. W pierwszym dniu imprezy na nartach rywalizowały dzieci oraz niepełnosprawni. W czwartek w slalomie zmierzyła się młodzież, dorośli i lokalni politycy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje córka Lecha i Marii Kaczyńskich - Marta Kaczyńska, która z powodu choroby nie przyjechała do Rabki-Zdroju. W odczytanym liście wyraziła radość, że w zawodach wezmą udział osoby niepełnosprawne, które wspierała jej matka. „Wspominając zeszłoroczną wspaniałą atmosferę w trakcie Memoriału życzę wszystkim zawodnikom udanych startów i radości ze sportowej rywalizacji” – napisała Marta Kaczyńska.

Maria Kaczyńska dzieciństwo i młodość spędziła w Rabce-Zdroju. Do uzdrowiska rodzina Mackiewiczów przeprowadziła się z uwagi na dolegliwości sercowo-płucne Marii. Tutaj przyszła Pierwsza Dama uczęszczała do szkoły podstawowej i liceum im. Eugeniusza Romera, gdzie w 1961 r. zdała maturę.

W czasie, gdy kolumna z Andrzejem Dudą podjechała pod stok narciarski, grupa działaczy Komitetu Obrony Demokracji namalowała na stoku narciarskim czerwoną farbą napis "Konstytucja" oraz rozpostarła transparent z napisem „Cała Polska czyta konstytucję prezydentowi”.

„Chcieliśmy przypomnieć prezydentowi, że prezydentura to nie tylko fajne imprezy, jeżdżenie na nartach, kupowanie sprzętu do nurkowania, rauty i bale, ale również praca i on jako prawnik powinien to rozumieć najlepiej, że wszystko musi się odbywać w granicach prawa. Naszym zdaniem pan prezydent łamie konstytucję przede wszystkim poprzez nie przyjęcie przysięgi trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - powiedział PAP jeden z działaczy KOD Michał Grzemowski.

Na akcję szybko zareagowała policja, która zaprowadziła aktywistów na parking obok stacji narciarskiej, gdzie dalej pikietowali.