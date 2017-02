Moskwa: Od 1 kwietnia bez dyżurnych nadzorujących ruch na schodach ruchomych

Foto: By Benjamín Núnez González (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Z moskiewskiego metra od 1 kwietnia znikną słynne siedzące w szklanych budkach dyżurne, które nadzorują ruch na schodach ruchomych. Część spośród około 200 pracownic - popularnie nazywanych "babciami" - przejdzie do innej pracy, ale część zostanie zwolniona.