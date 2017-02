Dania: Aarhus kończy z basenem tylko dla kobiet

Na basenie Gellerupbadet w Aarhus (drugie największe miasto Danii) od 10 lat co sobotę przez kilka godzin pływać mogły tylko kobiety. Program był skierowany głównie do muzułmanek - basen znajduje się w dzielnicy, gdzie cztery na pięć gospodarstw domowych zamieszkują imigranci.

Teraz jednak rada miasta większością głosów 26 do 5 zdecydowała się zakończyć program. Inicjatywa wyszła od liberalnej partii Venstre, która wyjaśniła, że segregacja płciowa na basenie nie może mieć miejsca w Danii.

"Dzieci i dorośli muszą nauczyć się, że koedukacyjne pływanie jest czymś naturalnym niezależnie od przekonań religijnych" - czytamy w uzasadnieniu wniosku o zakończenie programu. Program oskarżono o to, że nie służy on integracji społecznej.

Na głosowaniu rady sprawa się jednak prawdopodobnie nie skończy. Duński Instytut Praw Człowieka zapowiedział już zaskarżenie tej decyzji do Duńskiej Rady Antydyskryminacyjnej (Ligebehandlingsnavnet).

Zdaniem przedstawicieli Instytutu radni źle interpretują program: tłumaczą oni, że nie może on dyskryminować kobiet, skoro to same muzułmanki poprosiły o możliwość pływania na basenie bez mężczyzn.

Rzecznik Instytutu ostrzega, że decyzja rady utrudni przedstawicielom mniejszości uczęszczanie na basen i oddali je od duńskiego społeczeństwa. Maria Ventegodt Liisberg dodała, że nie ma żadnych dowodów na to, że to mężczyźni zmusili kobiety do chodzenia na basen w czasie, gdy był on zamknięty dla mężczyzn.