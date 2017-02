Wrocławscy radni PiS wnioskują w samorządzie o milion złotych na pomoc w Syrii

Jak poinformował w środę na konferencji prasowej przewodniczący klubu radnych PiS Marcin Krzyżanowski, radni tej partii złożyli interpelację do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, by przeznaczyć z rezerwy celowej budżetu miasta 1 mln zł na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii.

"Pojawiają się różne pomysły na taką pomoc. Jedne bardziej trafne, drugie mniej. My, jako klub radnych PiS, proponujemy naszym zdaniem konstruktywne, systemowe rozwiązanie, które umożliwiłoby mieszkańcom Wrocławia również przyłączenie się do pomocy mieszkańcom Syrii i innym osobom dotkniętym tym strasznym konfliktem” - powiedział Krzyżanowski.

Dodał, że chodzi o to, by pieniądze trafiły do organizacji humanitarnych, takich jak np. Polska Akcja Humanitarna czy Caritas, które pomagają ofiarom wojny na miejscu konfliktu.

"Pomoc udzielana byłaby tam na miejscu, nie tylko w Syrii, ale również w krajach sąsiednich, gdzie znajdują ofiary tej wojny. Uważamy, że takie połączenie pieniędzy samorządowych, pieniędzy z podatków wrocławian również ze wsparciem rządowym, które z roku na rok rośnie, może zrobić wiele dobrego" - powiedział szef klubu radnych PiS.

Podkreślił, że radni PiS podzielają głosy organizacji pozarządowych, że tragedii w Syrii nie należy wykorzystywać do celów politycznych. "Skłaniamy się też do tego, by wyciszyć emocje wobec tego jakże wielkiego problemu i zastanowić się nad wypracowaniem konstruktywnych i realnych metod wsparcia. Uważamy, że właśnie takie wsparcie Wrocławia tam na miejscu byłoby najlepsze" - powiedział Krzyżanowski.

Jak poinformował PAP rzecznik prezydenta Wrocławia Arkadiusz Filipowski, w grudniu minionego roku z budżetu miasta przekazano już 100 tys. zł na konto polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na pomoc ofiarom wojny w Syrii.

"Jesteśmy gotowi na dalszą współpracę w tej kwestii. Deklarujemy też, że jeśli polski rząd zdecyduje na sprowadzanie ofiar wojny to Wrocław jest gotowy na współpracę z rządem" - powiedział Filipowski.

Tegoroczny budżet Wrocławia przekracza zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, kwotę 4 mld zł.