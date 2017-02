Papież Franciszek: obowiązkiem Kościoła - odrzucenie wszelkich form antysemityzmu

„Podczas gdy kultura spotkania i pojednania rodzi życie i przynosi nadzieję, +nie-kultura+ nienawiści sieje śmierć i zbiera żniwo rozpaczy” - oświadczył Franciszek w czasie audiencji w Watykanie.

„W zeszłym roku udałem się na teren obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nie ma odpowiednich słów i myśli w obliczu takiej grozy okrucieństwa i grzechu. Jest modlitwa o to, aby Bóg miał litość i by takie tragedie się nie powtórzyły” - podkreślił papież, przywołując swą wizytę z 29 lipca 2016 roku w niemieckim nazistowskim obozie, podczas której nie wypowiedział ani słowa i modlił się w milczeniu.

„W obliczu tak wielkiej przemocy, jaka rozlewa się na świat, jesteśmy wezwani do niestosowania przemocy, co nie oznacza bierności, ale aktywne krzewienie dobra” - dodał Franciszek.

Jak wskazał, „jeśli konieczne jest wyrwanie źdźbła zła, tym pilniejsze jest sianie dobra, pielęgnowanie sprawiedliwości, szerzenie zgody, wspieranie integracji; nigdy nieustawanie w wysiłkach”.

„Tylko w ten sposób możemy zebrać owoce pokoju” - ocenił papież.

Podczas spotkania z ADL Franciszek położył nacisk na postęp na drodze przyjaźni i braterstwa między chrześcijanami i żydami. „Niestety, postawa antysemicka, którą ponownie potępiam w każdej jej formie jako sprzeczną ze wszystkimi zasadami chrześcijańskimi i wizją godną człowieka, nadal się szerzy” - dodał.

„Powtarzam, że Kościół katolicki szczególnie odczuwa obowiązek, by uczynić wszystko, co w jego mocy razem z naszymi braćmi żydami, by odrzucić antysemickie tendencje” - zapewnił.

Papież wyraził przekonanie, że obecnie bardziej niż w przeszłości "walka z antysemityzmem może wykorzystywać skuteczne narzędzia, takie jak informacja i edukacja".