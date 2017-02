Liban zwraca karetkę z Polski

Foto: Pixabay

Mobilna klinika, czyli karetka przeznaczona do pomocy medycznej dla uchodźców, zakupiona przez krakowską Caritas m.in. z licytacji pamiątek po ŚDM, trafi do Syrii. Przekazanie jej do Libanu się nie powiodło – powiedział ks. Bogdan Kordula z Caritas.