MSZ: Pasażerowie samolotu, który lądował w Pradze - oczekiwani w Warszawie

Alarm bombowy w samolocie do Warszawy

Polacy wracają na pokładzie drugiego samolotu, wysłanego do Pragi przez linie lotnicze Enter Air.

Jeszcze w nocy rzeczniczka MSZ poinformowała na Twitterze, że polscy pasażerowie są bezpieczni i zostali otoczeni opieką konsularną. "Konsul RP jest na miejscu i udziela obywatelom RP pomocy konsularnej" - napisała.

Jak mówiła w TVN24 w nocy polska konsul w Ostrawie Maria Kovacs, samolot lecący z Madrytu do Warszawy wylądował w Pradze. "Było zgłoszenie, że osoba znajdująca się na pokładzie posiada ładunek wybuchowy i że grozi wysadzeniem samolotu. Ten samolot wylądował około godziny 21. W większości są to obywatele polscy i osoba, która została zatrzymana to również obywatel Polski" - powiedziała.

Lądowanie samolotu przebiegło bezpiecznie. Jak informował czeski minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec, sprawca alarmu bombowego - Polak, został zatrzymany i przesłuchany przez policję.

Wszyscy podróżni zostali ewakuowani i przeszli kontrolę paszportową w celu ustalenia ich tożsamości. Przewoźnik zapewnił pasażerom nocleg.

Czeski minister spraw wewnętrznych ze względu na trwające śledztwo odmówił udzielenia informacji, czy przy mężczyźnie znaleziono materiały wybuchowe. Nie chciał także komentować, jaki był motyw działania sprawcy. Chovanec przekazał, że mężczyzna nie wydawał się być pod wpływem alkoholu.