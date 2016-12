Lekarz weterynarii o sylwestrowej nocy dla zwierząt

W radiowej Jedynce, lekarz weterynarii, doktor Monika Tyszkiewicz, powiedziała, że podczas nocy sylwestrowej właściciele zwierząt powinni wyjątkowo troszczyć się o ich bezpieczeństwo.

Według doktor Tyszkiewicz, należy pozwolić zwierzęciu, aby wybrało sobie miejsce, w którym spędzić chce noc sylwestrową. - Nie wyciągajmy go na siłę, nie zachęcajmy go do powrotu na przykład na kanapę - radzi. Podkreśliła, że dotyczy to w tej samej mierze kotów, co psów.

Doktor Monika Tyszkiewicz powiedziała również, że kot powinien spędzić tę noc w miejscu, które lubi najbardziej w domu. Zwykle jest to miejsce blisko właściciela.

Co zrobić w sytuacji, w której podczas nocy sylwestrowej nie ma nas w domu? Jak zaznacza doktor Tyszkiewicz, warto zostawić włączone radio lub telewizor, które przypominać mu mogą ludzki głos.