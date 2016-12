Sylwestrowe imprezy w polskich miastach

Warszawa

Przez ostatnie lata mieszkańcy Warszawy i goście z całej Polski witali nowy rok po praskiej stronie Wisły - na błoniach stadionu PGE Narodowy. W tym roku największa miejska zabawa sylwestrowa wróciła na pl. Defilad.

Mieszkańcy Warszawy i goście z innych miejscowości zaczęli zbierać się przed Pałacem Kultury od ok. godz. 19. Organizatorzy spodziewają się, że udział w zabawie weźmie nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Jako pierwsi na scenie przed Pałacem Kultury wystąpili Cleo i Sabina Jeszka oraz Kombi. Następnie mają wystąpić m.in.: Agnieszka Chylińska, Lady Pank, Lemon, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Andrzej Piaseczny oraz Sound'N'Grace. Zabawa potrwa do ok. godz. 1 w nocy.

Teren imprezy jest wygrodzony, wejść można jedynie przez specjalne przygotowane wejścia od strony al. Jerozolimskich, ul. Świętokrzyskiej i od ul. Złotej. Wejście dla osób poruszających się na wózkach przygotowano od ul. Świętokrzyskiej. Nie można wnosić broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, naczyń szklanych, napojów, w tym alkoholu.

Na terenie imprezy została przygotowana Strefa Ciepłego Klimatu – punkt gastronomiczny, w którym oprócz ciepłego posiłku można także kupić piwo o zawartości alkoholu do 3,5 proc. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy będzie czuwać ponad 500 pracowników ochrony z firmy wybranej w przetargu. Na miejscu są także służby medyczne. Stołeczny ratusz na zorganizowanie Sylwestra przeznaczył 3,2 mln zł.

Powrót miejskiego Sylwestra do samego centrum Warszawy wiąże się ze zmianami w ruchu oraz w kursowaniu autobusów i tramwajów. Zamknięty dla ruchu i parkowania został odcinek ul. Marszałkowskiej (od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich) - do godz. 6 rano w Nowy Rok. Zamknięte są również sąsiadujące ulice np. Widok (od ul. Marszałkowskiej do Kruczej), Złota(od ul. Marszałkowskiej do ul. Zgoda), a także tunel pod ul. Marszałkowską, między pl. Defilada a ul. Złotą.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że w Sylwestra metro będzie kursowało przez całą noc. Od godz. 20:30 nie będzie się jednak zatrzymywało na stacji Metro Centrum. Również przez całą noc będą podjeżdżały na przystanki tramwaje linii 2, 4, 9, 24 i 33 oraz autobusy 507. Dla 11 autobusowych linii nocnych zostanie zwiększona częstotliwość. Po północy zostaną uruchomione dodatkowe pociągi SKM i KM. Kolejną zmianą będzie to, że pociągi podmiejskie odwożące pasażerów do podwarszawskich gmin będą po północy wyruszały ze stacji Warszawa Centralna, a nie ze stacji Śródmieście.

Katowice

Tysiące osób uczestniczy w Sylwestrowej Mocy Przebojów na placu przy katowickim Spodku. Tej nocy widzowie - na miejscu i przed telewizorami - będą bawić się w rytmie przebojów z lat 80. Na scenie wystąpią m.in. Beata Kozidrak, Zbigniew Wodecki i Thomas Anders. Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu po raz drugi w historii zawitała do Katowic. Jak podaje stacja, rok temu imprezę oglądało przed telewizorami średnio 4,5 mln widzów.

W ostatnich godzinach 2016 i pierwszych 2017 roku na multimedialnej scenie ustawionej przed kilkoma dniami obok Spodka wystąpi ponad 100 artystów. Będą to przede wszystkim popularni polscy wykonawcy, wśród nich: Beata Kozidrak i Bajm, Zbigniew Wodecki, Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Golec uOrkiestra, Bednarek, a także zespoły Enej, Piersi, IRA, Blue Cafe i Feel. Największe przeboje jednego z najpopularniejszych zespołów lat 80. - Modern Talking - przypomni jego dawny wokalista Thomas Anders.

Scena, na które występują artyści ma całkowitą powierzchnię 322 m kw. Szeroką na 65 m i wysoką na 22 m scenografię uzupełnia prawie 500 m kw. ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wynosi 300 kW, koncert pokazuje kilkanaście kamer.

Polskie gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów oprócz własnych przebojów zagrają covery, które podbiły serca Polaków. Usłyszymy m.in. "The Final Countdown" Europe w wykonaniu zespołu Feel, "Forever Young" Alphaville zaśpiewa Natalia Szroeder, a "Susanna" The Art Company z publicznością wykona Michał Wiśniewski. Będzie można zatańczyć w rytmie wielkiego hitu Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody", który zaśpiewa Ewa Farna, czy usłyszeć klasyk A-ha "Take On Me" w wykonaniu Video. Nie zabraknie również wielkiego hitu Madonny "La Isla Bonita", który zaprezentuje Blue Cafe. Publiczność będzie mogła również posłuchać duetu, powstałego właśnie z myślą o tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Po raz pierwszy Sylwia Grzeszczak i Beata Kozidrak zaśpiewają wspólnie przebój Cher z 1989 roku - "If I Could Turn Back Time".

Gospodarzami Sylwestrowej Mocy Przebojów jest Telewizja Polsat oraz samorząd Katowic, dla którego jest to okazja do pokazania i podkreślenia zmian, jakie dokonały się w tym mieście w ostatnich latach. Kojarzone przez lata z górnictwem Katowice w coraz większym stopniu stawiają na kulturę, niedawno otrzymały tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Sylwestrowy koncert odbywa się w pobliżu terenu po dawnej kopalni Katowice, który dziś jest symbolem owych zmian. W ostatnich latach powstały tu gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Wrocław

Koncertem zespołu Fruehstueck rozpoczęła się zabawa sylwestrowa na wrocławskim rynku. W tym roku wrocławianie powitają Nowy Rok w rytmach granych przez artystów związanych ze stolicą Dolnego Śląska. W tym roku po raz pierwszy od 2005 r. współorganizatorem Sylwestra we Wrocławiu nie jest Program 2 TVP. Imprezę przygotowało miasto Wrocław, które w 2016 r. pełniło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Gwiazdą koncertu, który odbywa się na dwóch scenach ustawionych w Rynku jest Szanowny Pan Sylwester Wrocławski. Pod tym pseudonimem kryją się artyści związani z Wrocławiem.

Mieszkańcy miasta przywitają zatem Nowy Rok w rytmach muzyki granej przez takie zespoły jak: Fruehstueck czy Miloopa. Wystąpią również artyści z wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol oraz raper L.U.C. Na drugiej ze scen zaprezentują się Blade Loki, Mikromusic, Alicja Janosz i Goście, Mesajah oraz Girls on Fire. Sceny nazwane „Serce” oraz „Mózg” ustawiono naprzeciwko siebie. Impreza ma się zakończyć wielkim koncertem tybetańskich gongów. Koncertom będą towarzyszyć wizualizacje wyświetlane na elewacjach kamienic okalających Rynek.

Obszar pomiędzy dwoma scenami jest ogrodzony, a uczestnicy zabawy mają do dyspozycji cztery wejścia. Oprócz dwóch scen ustawionych na placu Gołębim, koncerty można śledzić na telebimie ustawionym przy pomniku Aleksandra Fredry.

Wrocławski magistrat poinformował, że przywitanie Nowego Roku odbędzie się bez pokazów pirotechnicznych. Zaapelowano również do mieszkańców, aby mając na uwadze dobro zwierząt, zrezygnowali z petard i sztucznych ogni.

Wrocławska zabawa sylwestrowa jest transmitowana przez Wirtualną Polskę. Impreza zakończy się o godzinie 1.

Zakopane

Na zakopiańskiej Równi Krupowej rozpoczął się Sylwester z telewizyjną Dwójką. Na estradzie najpierw wystąpiła Maryla Rodowicz z legendarnym przebojem „Zakopane, Zakopane”, potem Boney M. z utworem „By the rivers of Babylon” oraz gwiazda disco polo Zenon Martyniuk.

W ogrodzonej strefie bezpośrednio przy scenie bawi się już 5,5 tys. sylwestrowiczów, a kolejni oczekują na wejście do strefy. Jak podała Agnieszka Szopińska z zakopiańskiej policji, w sumie na Równi Krupowej zebrało się ok. 10 tys. osób. Policja spodziewała się, że na Równi Krupowej zbierze się blisko 50 tys. osób. - Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów. Wszyscy dobrze się bawią i stosują się do zaleceń służb porządkowych – dodała Szopińska Pogoda w Zakopanem sprzyja zabawie plenerowej. Panuje lekki mróz.

Przed zakopiańską publicznością wystąpią także Dr Alban, Oceana, Shaun Baker, Loona oraz grupa Arrival. Oprócz zagranicznych gwiazd podczas zakopiańskiego Sylwestra z Dwójką na scenie wystąpią również: Michał Szpak, Izabela Trojanowska, Margaret, grupa Pectus, Paweł Stasiak – Papa D. oraz finaliści „The Voice of Poland” - Weronika Curyło i Mateusz Grzędziński.

Sylwestrowiczów pod Giewontem bawić będą także Halina Frąckowiak, Edyta Górniak, Anita Lipnicka, De Mono, Szymon Chodyniecki oraz grupy Zakopower, bracia Cugowscy, Afromental, Future Folk, Tuhgaj bej, Patryk Kumór, Formacja Nieżywych Schabuff. Muzyczne tradycje Podhala przypomni góralska wokalistka Hanna Rybka. W podwójnej roli, jako muzyczne gwiazdy oraz para konferansjerów, występują Halina Młynkowa i Staszek Karpiel-Bułecka. Drugą parą prezenterów stanowią Marcelina Zawadzka i Tomasz Kammel.

Kraków

Bardziej kameralnie niż w latach poprzednich zorganizowano w tym roku zabawę sylwestrową w Krakowie. Odbywa się ona na trzech scenach ustawionych w trzech różnych miejscach: na Rynku Głównym, w Podgórzu i Nowej Hucie.

Scena główna ustawiona jest na Rynku Głównym, na wprost ul. Szewskiej. Początek zabawy zapowiedziano na godz. 22.30, ale dla rozgrzania publiczności od godz. 21 na scenie prezentuje się Teatr KTO z "nocną" wersją swojego nagradzanego spektaklu "Peregrinus", inspirowanego twórczością poetycką T.S. Eliota. Po spektaklu i przerwie technicznej na scenie wystąpi formacja XXANAXX oraz znana publiczności Charlie, występująca w klubach Krakowa, Warszawy, Berlina i Paryża.

O godz. 21 rozpoczęła się również zabawa na scenie ustawionej przy Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Publiczność rozgrzewają DJ, wodzirej i zespół coverowy ViniBand, który prezentuje największe przeboje minionych dekad w nowych swingowych aranżacjach.

Z kolei w namiocie na Rynku Podgórskim od 22.30 dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański wspólnie z Michałem Wasilewskim, znanym jako djVasil, stoczą „bitwę na utwory", prezentując szeroko pojętą muzykę taneczno-rozrywkową. Przedstawią różnych artystów, rozmaite style i gatunki muzyczne, a przede wszystkim znane i lubiane przeboje ostatnich 50 lat.

- W tym roku powitanie Nowego Roku w Krakowie będzie przypominało prywatki i to aż trzy. Dzięki temu wydarzenie będzie jeszcze bliżej mieszkańców – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jak podkreślił, magistrat wysłuchał też głosów krakowian i w trosce o ich psy, koty i inne zwierzęta zrezygnował z pokazu pirotechnicznego.

Tradycyjnie wstęp na wszystkie wydarzenia sylwestra w Krakowie jest darmowy. Zamiast pokazu pirotechnicznego organizatorzy, którymi są Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe, zapowiadają inne niespodzianki i wspólne odliczanie do północy.

Lublin

Koncert utworów dawnych poetów związanych z Lublinem rozpoczął zabawę sylwestrową w tym mieście. W 2017 r. przypada 700-lecie nadania Lublinowi praw miejskich. Zabawa sylwestrowa zainaugurowała obchody jubileuszu. Na scenie ustawionej na Placu Teatralnym, przed budynkiem niedawno otwartego Centrum Spotkania Kultur, jako pierwsza wystąpiła Lubelska Federacja Bardów z koncertem nawiązującym do historii miasta.

Artyści zaprezentowali współczesne aranżacje muzyczne utworów poetów związanych z Lublinem. Śpiewali m.in. wiersze Mikołaja Reja, Sebastiana Klonowica, Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola i Józefa Czechowicza.

Uczestnicy zabawy składali życzenia miastu z okazji jubileuszu, co było pokazywane multimedialnie na fasadzie gmachu. Życzyli Lublinowi szybkiego rozwoju, sukcesów - klubom sportowym, dziękowali Władysławowi Łokietkowi za nadanie praw miejskich. Po godz. 21 zaprezentowano pierwszy pokaz sztucznych ogni, specjalnie dla najmłodszych, których spora grupa przybyła z rodzicami na zabawę. Fajerwerki rozbłysnąć mają też o północy.

Program sylwestrowej nocy przewiduje jeszcze występy miejscowych zespołów i artystów wywodzących się z różnych pokoleń i nurtów muzycznych. Koncert na motywach dawnej muzyki żydowskiej da zespół Klezmafour. Zabawę w stylu lat 60. i 70. ub. wieku zapewni zespół Backbeat, a współczesne standardy grać będą grupa reggae Junior Stress, hiphopowy skład Chonabibe i swingowy Lublin Street Band. Zabawa ma trwać do godz. 1.00 Po jej zakończeniu uczestników bezpłatnie rozwiezie do domów komunikacja miejska.

Obchody jubileuszu 700-lecia Lublina będą trwały cały rok. Zaplanowano m.in. wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych, takich jak premiera filmu Juliusza Machulskiego „Volta”, którego akcja rozgrywa się w Lublinie, spektakl muzyczny „Zakochani w Lublinie” z udziałem Beaty Kozidrak i Krzysztofa Cugowskiego, cykl spotkań poświęconych zwyczajom i obrzędom miejskim. Będzie Festiwal Unii Lubelskiej, 40. Europejska Konwencja Żonglerska oraz Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon.

Lokacji Lublina na prawie magdeburskim dokonał w 1317 r. książę Władysław Łokietek. Akt ten nadawał mieszkańcom określone prawa, samorząd, a także przywilej urządzania targów i jarmarków, co dało miastu impuls do rozwoju. Akt lokacyjny był obowiązującym prawem, na podstawie którego Lublin funkcjonował aż do końca XVIII w.