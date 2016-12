Boże Narodzenie na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej

Na Morzu Śródziemnym znajdą się w tym czasie załogi statku "Kurpie", płynącego z rumuńskiej Konstancy do Casablanki w Maroku, i "Koszalina", płynącego z Odessy do Rawenny we Włoszech - wylicza Krzysztof Gogol z PŻM. Marynarze ze statku "Raba" spędzą święta na Morzu Karaibskim w drodze z Nowego Orleanu do Brigdetown na Barbadosie, a załoga "Szczecina" spożyje potrawy wigilijne na środku Zatoki Meksykańskiej, w rejsie z Nowego Orleanu do meksykańskiego Veracruz.

Załogi kolejnych statków - m.in. "Armii Krajowej" (jest w drodze z Rio de Janeiro do Huelvy w Hiszpanii), "Jawora" (wypłynął 19. grudnia z Baton Rouge w Stanach Zjednoczonych i 6. stycznia dotrze do Immingham w Wielkiej Brytanii), "Wadowic II" (17. grudnia wypłynął z Corpus Christi w Stanach Zjednoczonych i 9. stycznia spodziewany jest w Neapolu) - spędzą świąteczny czas na Atlantyku.

W wenezuelskim porcie Puerto Cabello spędzą święta marynarze z m/s "Kujawy" i m/s "Regalica". Upalnego Bożego Narodzenia pod brazylijskim niebem mogą spodziewać się załogi: "Podhala" - w Santos - i "Legionów Polskich" w Paranagui. W arabskich portach będą marynarze "Polesia" (Bidżaja w Algierii) i "Pucka"Casablanca w Maroku).

W kraju wraz z rodzinami i bliskimi spędzą Boże Narodzenie marynarze ze statków: "Solina", "Olza" i "Skawa". Jednostki są obecnie remontowane w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie.

Święta na statkach mają już swoją tradycję. Na wigilijnym stole - nakrytym w jednej mesie, bez podziału na część oficerską i marynarską - znaleźć można 12 potraw. Jest m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, a także ryby (ale raczej nie karp, którego próżno szukać w sklepach rybnych za granicą). Są także tradycyjne polskie ciasta upieczone przez kucharza: sernik, makowiec, czy ciasta drożdżowe.

Tylko doświadczony kucharz okrętowy wie jak upiec ciasto drożdżowe na statku, ponieważ z powodu drgań i kołysania drożdże nie rosną. Statkowym patentem na to jest stawianie misy z ciastem w większym naczyniu z wodą - woda pochłania drgania i wtedy ciasto może się udać.

W mesie jest także choinka, najczęściej sztuczna, która jest na stałym wyposażeniu każdego ze statków PŻM.

Wigilijną kolację rozpoczyna, zazwyczaj o godzinie 17, kapitan. Wszyscy dzielą się opłatkiem i składają życzenia. Późnym wieczorem każdy z marynarzy zaszywa się w swojej kabinie i stara połączyć się ze swoimi bliskimi za pośrednictwem telefonu komórkowego. Na statkach PŻM jest obecnie internet satelitarny, więc życzenia z całego globu można składać oddalonym rodzinom i bliskim również za pomocą sieci.

Podczas postoju w portach statki odwiedzane są przez duszpasterzy ludzi morza z takich organizacji, jak Stella Maris czy The Mission to Seafarers, przynoszących drobne podarunki. Misje te pomagają również w transporcie załóg do kościołów na nabożeństwa, jeśli jest na to czas.