Co było ważne dla Polaków w 2016 roku?

O tym, że Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka były najważniejszym wydarzeniem, przekonanych jest 45 proc. Polaków, na uruchomiony w kwietniu program 500+ wskazało 40 proc. respondentów, a spór wokół TK był istotny dla 34 proc. pytanych. Co czwarty badany przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” za ważne wydarzenie uznał lipcowy szczyt NATO w Warszawie. Dla co czwartego Polaka istotne było także obniżenie wieku emerytalnego. Ankietowani zauważyli również spadek dynamiki wzrostu gospodarczego naszego kraju (17 proc.), a 12 proc. uznało, że ważnym wydarzeniem były zmiany kadrowe w Telewizji Polskiej.

Sukces religijny i finansowy

– Trzeba się cieszyć z tego, że ŚDM zostawiły w Polakach jakiś ślad i że traktują to wydarzenie za najważniejsze w mijającym roku – komentuje ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Choć odbiorcą ŚDM są przede wszystkim ludzie młodzi, to jednak tylko 39 proc. badanych z grupy wiekowej 18–24 lata uznało je za wydarzenie istotne. Ważniejsze było ono dla osób nieco starszych – np. z grupy wiekowej 25–34 lata (44 proc.) i 45–54 lata (47 proc.). Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że ŚDM były ważne dla ponad połowy respondentów (55 proc.) między 35. a 44. rokiem życia.

– Wydaje się, że są to osoby, które pamiętają Jana Pawła II oraz to, że w 1991 roku Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Polsce. Przecież obecni czterdziestokilkulatkowie mieli wówczas po 15–19 lat i mogli brać udział w tym wydarzeniu – tłumaczy duchowny. Dodaje też, że osoby powyżej 35. roku życia mają dziś dzieci, które w tegorocznych ŚDM uczestniczyły, a oni sami gościli w swoich domach uczestników ŚDM z całego świata. – Inna sprawa, że wynik tego badania jest potwierdzeniem tezy o istnieniu tzw. pokolenia JP2 – stwierdza.

ŚDM okazały się także sukcesem od strony finansowej. Według obliczeń archidiecezji krakowskiej, które zaprezentowano tuż przed świętami, kosztowały łącznie 200 mln zł. Do organizacji dołożyło się także państwo, ale zdaniem ks. Wojciecha Olszowskiego, ekonoma krakowskiej kurii, koszty te zwróciły się z nawiązką, bo Kościół odprowadził do budżetu państwa 32 mln zł podatku VAT.

– Moim celem było, aby ŚDM nie przyniosły długów, i dziś można powiedzieć, że nie przyniosły, dlatego to jest nasz największy sukces – mówi ks. Olszowski i dodaje, że kuria w tzw. rezerwie budżetu ŚDM wciąż ma ok. 650 tys. zł.

Więcej dzieci

Uruchomienie programu 500+ za ważne uznało 40 proc. ankietowanych. Spośród nich 57 proc. to jego beneficjenci. Inicjatywa rządu największą popularnością cieszy się wśród elektoratu PiS – 55 proc. uznaje jego wprowadzenie za istotne.

Jednak o tym, że Polacy uznają rządowy program za ważny, mogą świadczyć także inne dane. Z informacji NFZ wynika, że między kwietniem a październikiem liczba kobiet w ciąży wzrosła – w porównaniu z poprzednim rokiem – o 9,5 tys. Szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska uważa, że program mógł wpłynąć na decyzję o urodzeniu dziecka. – Cały czas komentowaliśmy dane dotyczące demografii z dużą ostrożnością, bo te procesy wymagają długofalowych obserwacji i analiz – mówi minister Rafalska i dodaje, że na wzrost liczby kobiet w ciąży wpływ miało wiele czynników, a program 500+ był jednym z nich.

Wysoki odsetek uznających start 500+ za ważne wydarzenie jest również wśród elektoratu Kukiz’15 (40 proc.) oraz Nowoczesnej (31 proc.). Nieco bardziej z rezerwą podchodzą do niego wyborcy PO. Tylko co czwarty uznał jego wprowadzenie za ważne.

Europejski szantaż

Wyborcy PO za istotniejszy uważają spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Był on ważny dla 73 proc. głosujących na Platformę. Za ważny uznają go także wyborcy Nowoczesnej (70 proc.). Z kolei elektoraty PiS i Kukiz’15 nie przywiązują do niego większej wagi. Był on ważny jedynie dla 13 proc. głosujących na partię rządzącą i 14 proc. tych, którzy głosowali na ugrupowanie Pawła Kukiza.

Zdaniem europosła PiS Marka Jurka spór wokół TK będzie powoli wygasał – zwłaszcza że jego sytuacja została uregulowana. – Teraz powinno nam zależeć na odbudowaniu jego renomy, bo dzisiaj jest kompletnie zdewastowany – mówi i dodaje, że zainteresowanie wokół TK podsycane było tym, że szczególnie interesują się nim instytucje europejskie.

Europoseł uważa, że PiS nie powinien w ogóle odpowiadać na pytania Komisji Europejskiej, która wychodzi poza swoje kompetencje, grożąc palcem polskiej władzy w sprawie Trybunału. – Komisja Europejska faktami dokonanymi próbuje przypisać sobie prawa, których nie ma – stwierdza Jurek. – KE, jeżeli chodzi o zarzuty wobec państwa, że nie przestrzegamy wartości, ma takie sama prawa jak Parlament Europejski. Sugerowanie, że musimy ich słuchać, bo od nich wiele zależy, to jest szantaż – dodaje.

Spółki mało ważne

Sondaż IBRiS pokazuje też, że choć ankietowani docenili szczyt NATO w Warszawie, na którym podjęto m.in. decyzję o umieszczeniu w Polsce amerykańskich wojsk, to jednak utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej nie jest już dla nich tak ważne. Jedynie 8 proc. badanych uznaje to za ważne wydarzenie mijającego roku.