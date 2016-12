Ponad 15 tys. odbiorców bez prądu na Pomorzu Zachodnim

Bez prądu ok. 4 tys. odbiorców w regionie

- Problemy związane z dostawą prądu maleją, w tej chwili mamy ok. 15 tys. odbiorców bez prądu, w tym 11, 6 tys. obsługiwanych przez Energa Koszalin i 3,5 tys. przez operatora Enea Szczecin - powiedział Jarosław Kęsicki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Jak zaznaczył Paweł Janiak z Energa Koszalin, "prawdopodobnie do końca dnia zostaną usunięte wszystkie szkody, które powstały przez ostatnią noc". - Obecnie pracuje w terenie ok. 50 ekip energetycznych. Największe awarie wystąpiły w okolicach Szczecinka, Złocieńca i Ustronia Morskiego - wymienił.

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie poinformowała o kolejnych 93 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Ostatniej nocy straż wyjeżdżała ponad 320 razy do usuwania skutków silnego wiatru w regionie. Służby nie odnotowały poszkodowanych.

- Strażacy na bieżąco otrzymują zgłoszenia dotyczące pomocy przy usuwaniu konarów i powalonych drzew. Obecnie wszystkie drogi oraz przejazdy kolejowe są przejezdne - dodał Kęsicki.

Centrum poinformowało także o ostrzeżeniu wydanym przez Biuro Prognoz Hydrologicznych Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, które dotyczy wezbrania wód w Zalewie Szczecińskim i ujściowym odcinku Odry z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9.00 w czwartek.

- Najsilniejsze wezbrania wód mogą wystąpić w środę i jest to związane ze zmieniającym się kierunkiem wiatru. Mogą wystąpić podtopienia nabrzeży portowych w Trzebieży oraz w innych małych portach rybackich - zaznaczył Kęsicki.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem w porywach do 90 km/h z północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.00 we wtorek.

Do godziny 18.00 we wtorek obowiązuje ostrzeżenie sztormowe dla Bałtyku. Wiatr w strefie brzegowej może osiągać do 9 w skali Beauforta.