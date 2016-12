Szwajcaria: Mówisz po włosku? Później opuścisz dom

W latach 70-tych Szwajcarzy opuszczali rodzinny dom śednio w wieku 20-21 lat. Obecnie granica ta przesunęła się o cztery lata. Dziś 54 proc. mężczyzn mających 24 lata wciąż mieszka z rodzicami. To samo dotyczy 44 proc. kobiet w tym wieku - czytamy w serwisie thelocal.ch.

Dane wskazują również, że rodowici Szwajcarzy opuszczają rodzinny dom później niż imigranci - spośród tych ostatnich jedynie 50 proc. wciąż mieszka z rodzicami po swoich 22. urodzinach.

Federalny Urząd Statystyczny tłumaczy, że dłuższy pobyt w rodzinnym domu wiąże się z coraz dłużej trwającą edukacją młodych Szwajcarów.

Co ciekawe dane różnią się w przypadku różnych grup językowych w Szwajcarii. Osoby posługujące się na co dzień niemieckim i francuskim opuszczają rodzinny dom zazwyczaj w wieku ok. 24-25 lat, podczas gdy włoskojęzyczni Szwajcarzy zostają z rodzicami średnio o 2 lata dłużej. Co czwarty włoskojęzyczny mieszkaniec Szwajcarii mieszka z rodzicami mając 30 lat. W innych grupach językowych odsetek ten jest o 10 punktów procentowych mniejszy.

Thelocal.ch odnotowuje przy tym, że to wciąż mniej niż we Włoszech, gdzie 25 proc. osób w wieku 30-44 lat mieszka ze swoimi rodzicami.