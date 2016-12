Iran idzie na wojnę z grą "Clash of Clans"

Pokemon Go zakazane w Iranie

Rządowa komisja odpowiedzialna za kontrolę cyberprzestrzeni podjęła decyzje w tej sprawie powołując się na raporty psychologów twierdzących, że gra promuje przemoc i konflikt "o charakterze plemiennym".

Aplikacja - jak ostrzega komisja - zagraża też właściwemu funkcjonowaniu rodzin. Jest ono zakłócone w sytuacji, gdy nastolatek uzależni się od gry.

Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że 64 proc. graczy korzystających z urządzeń mobilnych w Iranie grało w "Clash of Clans". Dostęp do gry został ograniczony 27 grudnia.

Na razie wszyscy gracze w Iranie mają problem z zalogowaniem się do gry. Docelowo wprowadzone mają zostać ograniczenia wiekowe.

W oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego Iranu dr Abdolsamad Choramabadi oświadczył, że "znaczna większość" członków komisji opowiedziała się za ograniczeniem dostępu do gry..

W sierpniu Iran uniemożliwił korzystanie w tym kraju z innej popularnej aplikacji, Pokemon Go, z powodu obaw o to w jakich celach wykorzystywany jest stosowany przez grę system geolokalizacji.

"Clash of Clans" to jedna z najpopularniejszych obecnie gier przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Producent gry, fińska firma Supercell twierdzi, że codziennie gra w nią ok. 100 milionów osób