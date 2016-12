Blokują drogę do elektrowni, bo nie chcą być Opolem

Foto: Twitter

Kilkadziesiąt osób rozpoczęło blokadę prowadzącej do elektrowni Opole drogi wojewódzkiej w Czarnowąsach. To kolejna odsłona protestu mieszkańców podopolskich gmin przeciwko decyzji o przyłączeniu ich miejscowości do Opola.