Andrzej Duda o emigracji: celem jest, by Polakom bardziej opłacało się zostać w kraju

"Chciałbym, żebyśmy Polskę doprowadzili do takiego stanu, że większość ludzi w Polsce powie: "Bardziej mi się opłaca zostać tutaj, bo mogę się tutaj realizować. Może nie zarobię tak dobrze, jak gdybym to samo robił w Anglii czy w Niemczech, ale to już zupełnie przyzwoite warunki, które zapewniają mi przyzwoite życie, w którym nie muszę się martwić o swój byt". To jest ten cel zasadniczy" - podkreślił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Łęcznej.

Zaznaczył, że w gospodarce rynkowej władza nie decyduje o wysokości płac, może tylko wykonywać pewne działania stymulujące wzrost wynagrodzeń.

"Kiedy słyszę lamet w gazetach, że niektóre firmy mają problem, bo się pracownice zwalniają, bo jest program 500+ i kobiety mówią, że się im nie opłaca pracować za 1200 zł, to mówię: "To bardzo dobrze. To im zapłaćcie więcej. Po prostu"'" - powiedział Duda.