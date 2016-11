Sondaż: Komu ufają Polacy? Duda, Szydło i Kukiz

Listopad nie przyniósł zmian w czołówce rankingu zaufania do polityków - podkreśla CBOS.

61 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z październikiem); nieufność do prezydenta wyraża 25 proc. (bez zmian).

Premier Beacie Szydło ufa 51 proc. badanych (spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z październikiem); nie ufa jej 33 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Pawłowi Kukizowi ufa 46 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), u 25 proc. jego osoba budzi nieufność (spadek o 2 pkt proc.).

40 proc. badanych ufa ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze (to mniej o 4 pkt proc. w porównaniu do badania w październiku); nie ufa mu także 40 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Na piątym miejscu w rankingu znalazł się Jarosław Kaczyński; ufa mu 37 proc. ankietowanych (bez zmian); liderowi PiS nie ufa 50 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.)

Po tyle samo ankietowanych - 35 proc. - ufa wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu (mniej o 1 pkt proc.) oraz liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru (bez zmian). Nie ufa im odpowiednio: 14 proc. (bez zmian) i 29 proc. (spadek o 3 pkt proc.)

Wicepremierowi, szefowi resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 33 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 26 proc. (bez zmian).

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej cieszy się zaufaniem 32 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa jej 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 31 proc. badanych ufa szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Na nieco niższym poziomie kształtuje się zaufanie do szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MON Antoniego Macierewicza; obu tym politykom ufa po 28 proc. ankietowanych. W przypadku lidera PSL jest to spadek o 1 pkt proc.; w przypadku Macierewicza spadek o 2 pkt proc. Nie ufa Kosiniakowi-Kamyszowi 13 proc. badanych (bez zmian); szefowi MON - 51 proc. (o 1 pkt proc. mniej).

25 proc. ufa szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu (mniej o 1 pkt proc.); nie ufa mu 27 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Także minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 25 proc. ankietowanych (bez zmian); nie ufa jej 26 proc. (to więcej o 1 pkt proc.)

Zaufanie do szefa PO Grzegorza Schetyny deklaruje 24 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.); nie ufa mu 40 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) 21 proc. badanych ufa marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa mu 19 proc. (bez zmian).

Wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiem ufa 20 proc. badanych (bez zmian); temu politykowi nie ufa także 20 proc. (mniej o 1 pkt proc.).

19 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (to mniej o 1 pkt proc.); nie ufa mu 18 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.). Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 16 proc. badanych (bez zmian); nie ufa mu 12 proc. (mniej o 2 pkt proc.).

Zaufanie do lidera SLD Włodzimierza Czarzastego deklaruje 15 proc. (bez zmian); brak zaufania - 18 proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Z sondażu wynika również, że 54 proc. ankietowanych nie zna marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego; po 41 proc. badanych nie zna ministra zdrowia oraz lidera SLD. Do najmniej znanych polityków należą także: marszałek Kuchciński (nie zna go 39 proc. badanych); lider PSL (nie zna go 38 proc.), minister kultury Piotr Gliński (nie zna go 37 proc.), minister rodziny Elżbieta Rafalska (35 proc.), minister edukacji Anna Zalewska (32 proc.), wicepremiera ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego (31 proc.)

Badanie CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-13 listopada na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.