Poznań: Wielkie zarybianie Warty

Wielka akcja zarybiania z udziałem specjalistów rozpocznie się z samego rana w podpoznańskim Biedrusku. Następnie, już z udziałem publiczności i dzieci akcja będzie przeprowadzana na plażach miejskich w Poznaniu. Koszt przedsięwzięcia to ok. 150 tys. zł. - Wśród gatunków, jakie zostaną wpuszczone do rzeki będzie: certa, świnka, miętus, boleń, kleń, jaź, szczupak i brzana - czyli przede wszystkim te gatunki, które najbardziej ucierpiały po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej – tłumaczył PAP Sebastian Staśkiewicz z fundacji Ratuj Ryby.

Staśkiewicz mówił, że zarybienie rzeki Warty jest częścią z pięcioletniego Programu Pomocy Warcie "Jest Tego Warta". W ramach projektu realizowane są przede wszystkim działania "ożywiające rzekę, obejmujące m.in. zwrócenie uwagi na piękno i istotę środowiska w naszym zdrowiu i życiu, edukację ekologiczną, oraz promocję etycznego i aktywnego korzystania z terenów nadwarciańskich" – podkreślił Staśkiewicz. - Program poza zarybieniami przewiduje opiekę nad starorzeczami w postaci budowy gniazd dla sandaczy, zarybienia tarlakami oraz opiekę i ich monitoring. W efekcie projekt ma przynieść po 3 latach aż miliard sandaczy dla Warty – dodał.

Zarybianie rzeki odbędzie się przy udziale m.in. Miasta Poznań, Starostwa Poznańskiego, WFOŚIGW w Poznaniu i Rad Osiedli. Działania fundacji patronatem naukowym objął Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Jak podkreślił Staśkiewicz, fundacja prowadzi obecnie także program Eco Edukacja oraz Eco Rejsy. Zdaniem Staśkiewicza - „cel jest ten sam - pokazać piękno przyrody, wytłumaczyć, pokazać proste zasady panujące w naturze oraz zachęcić nas wszystkich, korzystających z jej zasobów do pomocy w jej odbudowaniu. Z programu Eco Edukacja korzystają przedszkola, szkoły, zielone szkoły oraz gminy i miasta, które chętnie organizują edukacyjno-ekologiczne zajęcia dla dzieci” – mówił.

Według szacunków, w październiku 2015 roku na odcinku ok. 70 km Warty zatruciu uległo przynajmniej kilkanaście ton ryb. Zdaniem ekspertów, przywracanie zarybienia rzeki do jej pierwotnego stanu może zabrać nawet kilkanaście lat. W mięśniach śniętych ryb stwierdzono wysokie stężenie transflutryny - środka insektobójczego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) ustalił w ubiegłym roku, że trucizna nie zniszczyła ekosystemu rzeki.

W maju tego roku, w związku z zatruciem Warty zarzuty „spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach” usłyszały cztery osoby. Grozi im nawet pięcioletnie więzienie.