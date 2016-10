RPO bada sprawę pobicia tureckiego studenta w Toruniu

RPO o sprawie rzucenia tortem w sędzię: nie ma podstaw do kasacji od wyroku

"Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się m.in. do komendy policji w Toruniu z prośbą o udzielenie informacji na temat etapu prowadzonego postępowania, jak również o zbadanie sprawy pod kątem ksenofobicznej motywacji działania sprawcy" - podało we wtorek biuro RPO Adama Bodnara.

Według ustaleń policji do zajścia doszło o godzinie 3.30 z piątku na sobotę. W sklepie do trzech tureckich studentów podszedł mężczyzna i zaczął ich wulgarnie obrażać; po chwili do sklepu weszło kilku kolejnych mężczyzn, którzy też naubliżali studentom, a w pewnym momencie jeden ze studentów został uderzony w twarz.

Władze uniwersytetu w poniedziałek wyraziły oburzenie w związku ze atakiem na studiujących na uczelni tureckich studentów. Podkreślono, że ataki na tle rasistowskim szkodzą uniwersytetowi i miastu.

UMK, na podstawie rozmów z tureckimi studentami, podaje, że do sklepu w ślad z pięcioma studentami weszła grupa ok. 20 osób i obrzucała ich wyzwiskami, a mówiący po polsku student otrzymał cios w głowę. Pracownik sklepu miał odmówić wezwania pomocy.

Sprawcy nie zostali zatrzymani. Policja zaapelowała do osób, które były świadkami zajścia, o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Pokrzywdzeni studiują na UMK w ramach programu Erasmus. Obecnie na uczelni z tej formy studiów korzysta 53 Turków.

To kolejny atak na tureckich studentów przebywających na UMK w ramach programu Erasmus. Pierwszy raz 17 czerwca około godz. 4.00 na ulicy siedmiu tureckich zostało zaatakowanych przez grupę miejscowych mężczyzn. Wskutek pobicia 22-letni student doznał wstrząśnienia mózgu; po kilku dniach opuścił szpital.

Prokuratura trzem mężczyznom przedstawiła zarzuty udziału w pobiciu na tle narodowościowym. Niedawno prokuratura wystąpiła do Turcji o pomoc prawną w zakresie przesłuchania dwóch studentów, którzy krótko po zdarzeniu opuścili Polskę.