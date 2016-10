Manifestacja przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego

W sobotę po południu pod Sejmem rozpoczęła się manifestacja, będąca reakcją na odrzucenie w ubiegłym tygodniu przez Sejm obywatelskiego projektu, który liberalizował przepisy dot. aborcji oraz na skierowanie do dalszych prac projektu przewidującego jej bezwzględny zakaz.

Przed rozpoczęciem manifestacji na briefingu przed Sejmem wystąpiły działaczki Partii Razem: Marcelina Zawisza i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Od ponad tygodnia w całej Polsce - zainicjowany przez Partię Razem - czarny protest. Od ponad tygodnia Polki w całym kraju organizują się w internecie, wychodzą na ulicę, by zaprotestować przeciwko barbarzyństwu, przeciwko prawu, które ma pozbawić je zdrowia, które może zagrozić ich życiu. Protestujemy na ulicach, protestujemy w internecie przeciw projektowi, który Sejm zdecydował się skierować do dalszych prac, projektowi autorstwa Ordo Iuris, zakładającego całkowity zakaz aborcji" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Według niej jedyną szansą "na ucywilizowanie w Polsce prawa" jest zaangażowanie polityczne kobiet. "Dlatego w poniedziałek w ramach strajku kobiet Partia Razem rozpoczyna kampanię +Kobiety do polityki+. Będziemy na ulicach polskich miast zachęcać kobiety do tego, by wzięły sprawy w swoje ręce, by zaangażowały się politycznie, by zabrały głos w sprawach ich fundamentalnych praw" - zapowiedziała działaczka Razem.

Z kolei Zawisza dodała, że Partia Razem weźmie udział w "czarnym poniedziałku" - czyli strajku kobiet, który ma odbyć się 3 października. "Apelujemy do wszystkich, które i którzy mają możliwość wzięcia urlopu na żądanie, by nie pojawić się w pracy, nie pojawić się na uczelni" - powiedziała.

Zaznaczyła, że wiele osób pracuje na umowach cywilno-prawnych i że są oni pozbawieni "podstawowych praw" - m.in. do urlopu. "Do tych osób apelujemy, by przyszły do pracy ubrane czarno" - powiedziała Zawisza.

Nowacka: Chcemy, żeby w Polsce było normalnie

Polki mają prawo do legalnej aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji oraz in vitro. Chcemy, żeby w Polsce było normalnie - przekonywała Barbara Nowacka z komitetu "Ratujmy kobiety". Pogonimy fanatyków - dodała.



"Cieszę się, że jest nas tutaj morze ludzi, cieszę się i dziękuję wam za waszą obecność, za wasze wsparcie. Nie damy się fanatykom" - mówiła Nowacka podczas manifestacji przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Warszawie. "Nasza walka się nie kończy, nasza walka trwa" - dodała Nowacka.



Zdaniem Nowackiej ubiegły piątek był "czarnym dniem dla demokracji". Mówiła, że PiS "nas zwyczajnie oszukał". "To absolutnie niewiarygodna partia, partia, która jeszcze tego samego dnia mówiła z mównicy, że liczy się z głosami obywateli" - dodała.



"To skandal i hańba. Hańba, hańba po trzykroć hańba" - oceniła. Zgromadzeni odpowiedzieli Nowackiej również krzycząc "hańba, hańba, hańba".



"Beata Szydło, chyba tylko z łaskawości Jarosława Kaczyńskiego nazywana premierem powiedziała wczoraj, że o aborcji nie rozmawia się na ulicy. A gdzie mamy rozmawiać, jeżeli nie chcieliście w Sejmie" - pytała Nowacka. "Nie chcieliście w Sejmie, porozmawiamy tutaj" - stwierdziła.



"Nie macie naszego głosu ci, którzy jesteście przeciwko wolności, godności i bezpieczeństwie kobiet. To się kiedyś skończy i te siły polityczne, które chcą zająć ważne miejsca na scenie politycznej, będą się z nami musiały liczyć" - mówiła. "Jesteśmy w stanie, będąc silni w tych podstawowych fundamentalnych sprawach, prędzej czy później - a moim zdaniem prędzej - pogonić rząd, który nas krzywdzi, który chce odebrać kobietom prawa i godności. Damy radę, zwyciężymy, bo prawa i wolności kobiet są fundamentalne i niezbywalne" - dodała.



"Za kilka miesięcy zwrócę się do was wszystkich z prośba o pomoc w zebraniu ponad miliona podpisów, które nie trafią do kogoś, kto nami gardzi, tylko trafią do kogoś, kto będzie chciał nas słuchać" - powiedziała Nowacka.



Nowacka przekonywała, że "Polki mają prawo do legalnej aborcji, mamy prawo mieć dostęp do edukacji seksualnej, mamy prawo mieć dostęp do antykoncepcji, chcemy mieć dostęp do in vitro, chcemy żeby w Polsce było normalnie, po prostu normalnie". "A oni? A oni chcą to blokować, proponują barbarzyństwo, oni proponują ciemnogród, średniowiecze i Taliban. Nie chcemy tego. Mówimy nie. Pogonimy fanatyków" - podkreśliła.



Wystąpienie Nowackiej poprzedziły wypowiedzi m.in. Dariusza Jońskiego z SLD. Mówił on, że "żarty się skończyły w chwili, gdy obywatelski, postępowy projekt dot. liberalizacji prawa aborcyjnego został wyrzucony do kosza", a projekt zakładający całkowity zakaz aborcji został skierowany do dalszych prac w Sejmie. "Jesteśmy tu po to, by powiedzieć stanowcze +nie+" - podkreślił.

Mucha: Mamy różne poglądy polityczne, ale jeden cel

Mamy różne poglądy polityczne, ale dzisiaj stoimy tutaj wszyscy razem, bo mamy jeden cel - mówiła w sobotę posłanka PO Joanna Mucha. Nie możemy pozwolić, żeby w wielkich politycznych kotłach, zgotowali nam piekło kobiet - podkreśliła.



"Są wśród nas dziewczyny, które chcą liberalizacji ustawy aborcyjnej, są też takie, które się temu sprzeciwiają. Dla nich jest ważny ten kompromis, którego tak nie lubicie, ale dla wielu ludzi jest to ważne" - mówiła Mucha.



Posłanka przekonywała zebranych, że nie muszą udawać, że nie różnią się między sobą w poglądach. "To jest prawda, mamy różne poglądy polityczne, niektórzy z nas wierzą w Boga, inni nie, mamy różne doświadczenia" - mówiła Mucha. "Ale dziś stoimy tutaj, wszyscy razem, bo mamy jeden cel i nie możemy pozwolić na to, żeby w tych wielkich politycznych kotłach, zgotowali nam piekło kobiet" - podkreśliła.



"Dzisiaj jesteśmy zjednoczone i zjednoczeni w proteście przeciwko odebraniu nam naszych podstawowych praw. Musimy mieć tę świadomość, że będą chcieli nas podzielić, że będą chcieli wbić klin między nas, że będą chcieli, żebyśmy się wzajemnie obrzucali pretensjami, ale nie pozwólmy na to, bo mamy wspólny cel" - zapewniała Mucha.



Według posłanki Platformy "postaw nie zmienia się stawiając po naszej prawej stronie policjanta, a po lewej prokuratora". "Postaw nie zmienia się groźbą więzienia. Postawy zmienia się dzięki edukacji seksualnej, niechcianym ciążom zapobiega się dzięki antykoncepcji. I gdyby naprawdę chodziło o ochronę życia prenatalnego, to miałybyśmy szeroki dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. Ale tę antykoncepcję chcą nam zabrać. Właśnie chcą zabronić stosowania antykoncepcji. Czy naprawdę są za ochroną życia?" - mówiła Mucha.



Odpowiedziały jej okrzyki części demonstrantów: "Gdzie byliście osiem lat!".